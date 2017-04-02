竹南中港、海口派出所正式合併 今進駐辦公

竹南警分局中港所今天正式完成搬遷至海口所作業。（記者許展溢攝）

2017-04-02 17:36

［記者許展溢／苗栗報導］竹南警分局推動合併中港、海口派出所，並將警力移至海口所辦公，日前雖引來不少地方人士不滿，但竹南警分局強調，合併是將有限警力發揮到最大效益，今天正式完成搬遷，進駐辦公，更名「中港海口派出所」。

竹南警分局指出，中港所廳舍老舊，已超過35年使用年限，去年因風災受損，且又有國有地遭廟宇占用等難題，無法原地重建，加上考量中港、海口2所，相距僅約1公里，車程約3分鐘，如設置2間派出所，實在浪費警力。

竹南分局表示，2所合併案其實推動多年，始終不了了之，1年多來再次與各界溝通、協調，終於達成較大共識，今天中港所正式完成搬遷至海口所作業，並改名為「中港海口派出所」，所長由警務員謝明憲擔任，副所長由巡佐林定正擔任。

竹南分局強調，中港、海口所合併後，警力除集中運用，也增加攻勢勤務，更有24小時巡邏警力，將強化地方治安、交通維護功能。