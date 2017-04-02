| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》詹帥早晚各轟一支 桃猿1分超前 中職Live》唐肇廷猛打賞 獅拉開領先
 首頁 > 社會

竹南中港、海口派出所正式合併 今進駐辦公

竹南警分局中港所今天正式完成搬遷至海口所作業。（記者許展溢攝）

2017-04-02  17:36

［記者許展溢／苗栗報導］竹南警分局推動合併中港、海口派出所，並將警力移至海口所辦公，日前雖引來不少地方人士不滿，但竹南警分局強調，合併是將有限警力發揮到最大效益，今天正式完成搬遷，進駐辦公，更名「中港海口派出所」。

竹南警分局指出，中港所廳舍老舊，已超過35年使用年限，去年因風災受損，且又有國有地遭廟宇占用等難題，無法原地重建，加上考量中港、海口2所，相距僅約1公里，車程約3分鐘，如設置2間派出所，實在浪費警力。

竹南分局表示，2所合併案其實推動多年，始終不了了之，1年多來再次與各界溝通、協調，終於達成較大共識，今天中港所正式完成搬遷至海口所作業，並改名為「中港海口派出所」，所長由警務員謝明憲擔任，副所長由巡佐林定正擔任。

竹南分局強調，中港、海口所合併後，警力除集中運用，也增加攻勢勤務，更有24小時巡邏警力，將強化地方治安、交通維護功能。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中港派出所 合併 海口派出所 竹南 進駐
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：竹南中港、海口派出所正式合併 今進駐辦公


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.