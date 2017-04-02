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新店公墓火警頻傳 消防籲「清明防火4不2記得」

新北市消防第4大隊光今日就出了本轄5件公墓火警，支援他轄則有3件。（記者徐聖倫翻攝）

2017-04-02  17:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是清明掃墓時節，這時也是打火弟兄提高警戒的非常時刻！今日新北市消防第4大隊光是本轄內位於新店區安康路一段的安華公墓、永安街的永安公墓就出了5件火警，而支援三峽地區的則有3件，所幸均未延燒也未有傷亡，但打火弟兄們可說是疲於奔命。

新北市消防第4大隊長蕭力愷指出，清明祭祖除了同仁們提高警戒，也實質在各大公墓進行駐點，為避免過多的火警，民眾掃墓時務必向公墓駐點人員領取消防水袋，燒完紙錢後也務必將火源熄滅後再行離去，謹記「清明防火4不2記得：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；記得滅餘燼、記得收垃圾」。

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