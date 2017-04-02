遭保全摸手騷擾 小模報案投訴

2017-04-02 17:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市林口一名39歲的外拍小模渥葳向媒體投訴，去年11月遭到社區保全騷擾，遭指控的王姓保全將包裹送到渥葳家門口，甚至拉住她的手，疑企圖進屋未遂，問句：「你冷不冷？」之後離去，受到驚嚇的小模反映保全公司，並向也向林口派出所報案。

本報記者目前仍聯繫不上控訴遭騷擾的小模，王姓保全所屬的保全公司則稱連假期間無人能回應。

據了解，外拍小模渥葳在北部某大學擔任助教，因為興趣在兼職平面模特兒，透過臉書分享外拍照片，擁有不少粉絲，渥葳去年9月入住林口的社區大樓，其中一名王姓保全常對她噓寒問暖，不料去年11月底，王姓保全已送包裹名義到渥葳家門口，甚至拉住她的手，讓渥葳受到不小驚嚇。

警方表示，王姓保全在小模反映後，於今年2月離開該社區，警方表示，接獲報案後警方召開性騷擾調查會，初步認定保全有騷擾意圖，但未構成性騷擾第25條之刑責，王姓保全也坦承有摸小模的手，會後由社會局裁處。

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