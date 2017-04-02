色男性侵心儀女挨告 竟鬼扯「沒穿內衣有性暗示」
2017-04-02 18:14
〔即時新聞／綜合報導〕台中市有名鍾姓男子心儀女性友人小優（化名）多時，去年3月中，鍾男假裝好心凌晨送餛飩湯到小優租屋處，小優吃完後，讓他在租屋處打電腦，自己則回臥室睡覺，沒想到隔日上午，鍾男竟色慾薰心，不顧小優反抗性侵她得逞。鍾男日前遭台中地院依《強制性交罪》判3年有期徒刑。
綜合媒體報導，法官判決指出，去年3月14日凌晨12點多，鍾男以送宵夜為由到小優位在中市一中街租屋處，小優吃完後見鍾男仍在屋內打電腦，只好表示自己要先去睡覺，請鍾男離開時叫她起床鎖門。隔天早上9點多，鍾男醒來竟不顧小優拼命反抗說「我不要」，對小優性侵得逞。
鍾男到案後雖然坦承犯行，卻透過律師鬼辯，表示小優當時只穿T恤和短褲，「沒穿內衣，這有性暗示」，且小優曾在LINE上面答應讓鍾男睡她的床，這也有同意與他一起睡覺的意思。對此，小優則反駁，強調當天因對方問他可否睡她家地板，她才說「不用那麼可憐，我床讓你睡」。
法官則認定，當時已經進入夏天，天熱在自家沒穿內衣睡覺，是很普通的事情，因此認定鍾男觸犯《強制性交罪》，判處他3年徒刑。
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