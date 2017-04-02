「夢裡一起散步」不能證明姦情 元配敗訴
2017-04-02 16:30
〔記者張瑞楨／台中報導〕曾出版詩集的日籍男子高木，到台灣唸研究所時，與葉姓女碩士生往來頻繁，高木的元配氣得提告索賠50萬元，還拿出葉女穿著清涼跳肚皮舞的照片，以及「愛我好不好？」、「夢裡我們一起散步好不好？」的簡訊給丈夫等證據，葉女則否認曖昧，辯稱簡訊是文學討論，台中地院認為，葉女照片是在同學聚會時拍攝，只能證明同學感情好，簡訊也不能證明2人通姦，判決元配敗訴。
判決書指出，姓氏高木的日籍詩人於2008年與日籍元配結婚，元配卻在2015年發現，葉姓女研究生與丈夫交往密切，甚至傳「非常暴露、引人遐想」的照片給高木，她認為葉女是小三，破壞他們的婚姻，索賠50萬元精神慰撫金。
元配拿出的證據，包括葉女穿運動內衣、緊身褲的特寫清涼照片，以及葉女與高木比鄰而坐的照片，元配認為葉女傳這些照片給高木表達愛意，另外，葉女還傳簡訊給高木，包括「你愛我，對不對？」、「愛我好不好？」、「你會用一生陪我，對不對？」、「夢裡我們一起散步好不好？」
葉女說，她與高木是台中市一所國立大學碩士班的同學，高木是詩人，對文學有高度熱情，她又從事中日語翻譯等工作，兩人常相互請教，但絕無曖昧情愫，「愛我好不好？」等簡訊是中日文對照，用於文學討論，至於她穿清涼衣服練習肚皮舞等照片，是同學公開聚會拍攝，她沒有傳給高木，只有放在社交網站給朋友看。
台中地院認為，葉女的照片或有不雅，但葉女否認傳照片給高木，這些照片另有同學聚餐、切蛋糕與互相餵食場景，只能顯示同學感情好，至於被指表達愛慕之意的文字，有可能是文學討論的「教材」，無法證明兩人有不正當關係，據此判決元配敗訴，可以上訴。
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