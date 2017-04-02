掃墓潮湧現 台南今傳墓地火災68件
2017-04-02 16:23
南市南山公墓的新都路段湧入許多掃墓人、車潮。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕清明節4天連假，台南各地墓區、納骨塔區湧入龐大人、車潮，今天各墓區相繼傳出草地火災，消防員滅火疲於奔命，消防局統計從今天上午到下午，各墓區至少傳出68件墓地雜草火災，因清明節還有2天假期，請民眾多帶水到墓地撲滅引燃的火勢。
今天上午，台南各墓區陸續有許多掃墓人、車潮湧進，消防局119不斷接獲墓地雜草失火報案，到今下午3點多，全市墓區有出水滅火的火災至少68件，讓值勤的消防員忙翻了！其中北門區鄰近公墓的垃圾掩埋場，疑有火舌飄進、在中午引燃火勢，消防員緊急出動滅火。
消防局表示，雖然各公墓定點都有水車提供民眾取水，但仍有許多民眾未帶水進入墓區，焚燒紙錢、線香後未自行以水撲滅火勢，加上天乾物燥，引燃不少雜草火災，該局籲請這2天要前往掃墓祭祖的民眾，請自備水源帶進墓區，以備火災發生的不時之需。
此外，墓區湧入眾多人、車潮也出現塞車狀況，知名掃墓景點─南區南山公墓的新都路開放汽車單向通行，今上午進入僅8米寬新都路的汽、機車及徒步人潮，有時把新都路塞的車行速度緩慢；西門路兩側也停滿掃墓的汽車。
市警六分局交通組長蔡文榮表示，今天有動員警察、義交與保全在南山公墓區全力疏導交通，規劃汽車可從新都路北端進入、南端離開的單向通車，因為連假掃墓、人車潮分散，塞車情況比往年好多了，今天沒出現嚴重塞車情況。
市立殯葬所長郭輝信也說，市府已預定新都路拓寬案在今年間動工、拓寬為15米道路，附近也會增設停車場，這條路一旦拓寬，有助於紓解未來掃墓人、車潮。該所與警方將於4日上午7點到下午4點在新都路（大成路至西門路間）雙向禁止三輪以上汽車進入，由接駁公車接送掃墓民眾。
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