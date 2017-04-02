竹縣公墓火警不斷 今天6小時內30起
2017-04-02 16:05
新竹縣今天公墓火警頻傳，各地消防分隊員疲於救火。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／新竹報導］逼近清明節了，新竹縣今天全縣境內從早上9點過後到下午3點不到，就發生至少30起公墓火警，集中在新埔、新豐、湖口、關西這些鄉鎮，儘管各地消防分隊都有出動隊員到主要公墓區發放水袋協助避免發生，但是仍疲於奔命在各公墓地救火。
新埔消防分隊觀察發現，轄內的公墓火警發生原因，除了掃墓者沒有自備可以密閉、阻絕火勢的容器焚燒銀紙，或自備水袋滅火。竟然還有人直接在草叢中焚燒銀紙造成延燒，或因焚燒的銀紙隨風翻飛引燃周邊雜草成災。更離譜的，還有民眾幫先人撿骨後，直接在場放火燒掉廢棄的棺材板造成野火四起。
文史工作者黃有福說，傳統鄉親替親人撿骨後，是直接把棺材板棄置在墳坑，稍微覆土後任其自然風化、腐爛的。但是隨著現在可以土葬的地點有限，在用地僧多粥少下，越來越多人確實是直接在現場焚燒棺木，好讓「下1名」需要者可以儘速使用，但也因此造成公墓火警和引發空氣污染。
新埔鎮公所主任秘書劉守裕說，為了因應需要土葬民眾的需求，鎮公所近年是委託專門處理的業者，針對公所所管理的示範公墓內廢棄棺木收集後集體運棄、焚化。針對有些人就地放火燒棺材板的狀況，他建議鎮公所管理的公墓使用戶，如果真的有撿骨後廢棄棺木不知該如何處理的困擾，除了自行尋找適法的處理管道，也可以跟新埔鎮公所聯繫，他們可以提供相關的協助。
新竹縣今天公墓火警頻傳，各地消防分隊員疲於救火。（記者黃美珠攝）
掃墓者直接在草叢中燒銀紙給祖先，現場灰燼清晰可見，周邊也因此引發雜草延燒。（記者黃美珠攝）
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