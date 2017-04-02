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防治青少年犯罪 高市警長這麼說...

2017-04-02  15:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局公布少年犯罪數據，尤以詐欺、吸毒問題最嚴重，105年查獲158名吸毒少年，比前一年多出1成13，詐欺少年有97人，增加近2成，局長陳家欽指示少年隊拿出對策，有效遏止青少年犯罪問題。

警方公布少年犯罪統計數據，其中，103年查獲少年詐欺案（擔任機手、車手）82人、104年78人、105年97人；另查獲的吸毒少年，103年100人、104年140人、105年158人；今年1至2月共查獲吸毒少年13人，充當車手、機手有11人；警方也坦言少年吸毒、詐欺的黑數，比實際查獲人數更多，各界應正視、因應。

局長陳家欽參加兒童節慶祝活動時，直指青少年虞行、犯罪源頭仍是毒品，他表示，詐騙集團很多是未滿18歲的高中職生，甚至有國中生充當車手、機手，很多是因為吸毒，缺錢買毒淪為詐欺集團成員。

防治青少年犯罪，警方責無旁貸，已指示少年隊、婦幼隊，針對高風險與偏鄉、單親等弱勢家庭，給予關懷、照顧與扶持，引導這群青少年有正確人生觀與價值觀，加強緝毒與勒戒工作。

此外，青少年街頭打架、校園聚賭、暴力逼債案件層出不窮，青少年與學校、家庭息息相關，警察局將與相關單位聯手把關，才能收到事半功倍的成效。

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  • 毒品包裝竟是少年、兒童的最愛小小兵圖樣，吸毒年齡層大幅下降，兒童節前夕警察局長陳家欽指示全力緝毒，保護未來國家主人翁。（記者黃良傑攝）

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