姊妹吵鬧 狠父將2女拋摔店外、壓地教訓
2017-04-02 16:46
6歲姊姊遭父親摔出店外，重摔在地導致下巴受傷流血。（圖擷自《三立新聞網》）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名30多歲的父親，上月底晚間帶兩名女兒到重慶北路的麵店吃麵時，疑似兩姊妹在用餐時吵鬧，這名父親盛怒之下竟將年約6歲的大女兒從店內往店外拋飛1.6米高，導致大女兒重摔在地，下巴受傷流血；沒多久又將年約4歲的小女兒抓到店外的騎樓上壓制在地狠狠教訓，附近民眾看不下去趕緊上前制止並通報警方，以免姊妹倆繼續受害。
綜合媒體報導，事發當時這名動手的父親，因不滿兩名女兒在用餐時吵鬧，竟先把6歲的大女兒從店內往外面摔出，小女孩受傷流血放聲大哭；10分鐘後又抱著另一名年約4歲的小女兒走出店外，並在路邊把她壓在地上，狠狠的教訓她。隔壁店家看不下去，趕緊上前制止並通報警方，警方獲報後隨即到場處理。
2名警員到場後，動手的父親仍一副無所謂的態度。事後，姊妹倆母親帶著大兒子到場，知道女兒被丈夫毆打卻不擔心，還跟警方表示，「沒事，自己處理就好」。
據了解，這1家5口住在北市中正區精華地段，家境似乎不錯，當天母親先帶大兒子到診所看診，父親便帶著2名女兒到200公尺外的麵店用餐，卻疑似因姊妹倆吵架，便情緒失控怒摔大女兒，又壓制教訓小女兒。
對此警方表示，當天員警獲報到場時，父親已經沒有繼續施暴的行為，而小孩已由附近趕到的母親提供適當的保護。而這名父親過去並沒有類似的家暴紀錄，不過已經依「兒少福利保障法」通知社會局介入，派社工關心了解情況。
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