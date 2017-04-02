太誇張！ 掃墓竟把工廠都燒了

彰化市岸頭巷五金工廠今天下午傳出火災，消防員以切割器材破壞鐵捲門搶救。（記者湯世名翻攝）

2017-04-02 15:46

〔記者湯世名／彰化報導〕燒很大！適逢清明節連續假期，掃墓人潮紛紛出籠，公墓及雜草火警卻也頻傳，其中彰化縣從昨天到今天下午為止，全縣共傳出上百件掃墓火警，甚至疑似有人掃墓燒雜草時竟不慎波及一旁五金工廠，造成50坪工廠陷入火海，所幸沒有人員傷亡。

彰化縣消防局統計，昨天一整天與掃墓有關的火災僅有6件，今天早上到下午2時一舉暴增102件，消防局救災指揮科消防員電話接到手軟，全縣四個大隊各分隊消防員也都全副武裝出勤救災，隨處可聽到消防車「嗡嗡嗡」的警笛聲，這起公墓大火還未熄滅，那方公墓又傳出火警，消防局調派人力四處滅火，消防員疲於奔命。

今天下午，彰化市岸頭巷傳出雜草火災，消防局出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防人員32人趕抵現場搶救，火勢卻一度延燒到一旁的五金工廠，整座工廠濃煙密布，消防員以切割器材破壞鐵捲門後進入搶救，搶救1小時後才把火勢控制，下午3時許撲滅火勢，懷疑是民眾掃墓不慎引發這起工廠火災，已進一步釐清。

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