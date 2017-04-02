騎老爺車南下探母 男子因毒癮被逮捕
2017-04-02 15:41
警方在公園盤查邱男（右）。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕在雲林打零工的邱男為了探視母親，騎著公司老爺機車南下高雄，車子不時熄火，他花4小時騎了150公里才如願 ，卻因難耐毒癮向友人索取新的吸食器，被員警撞見當場起出安毒殘渣吸食器。
左營警分局文自派出所警員上月30日查案，返程行經新興區忠孝公園時，看見53歲吳婦正交付牛皮紙袋給44歲邱男（毒品、詐欺前科），邱男神情慌張地左顧右盼，以為是毒品交易上前盤查。牛皮紙袋裝有3個玻璃球，員警直覺可疑，進而在邱男右側褲子口袋查獲一枚有安非他命殘渣的玻璃球，還發現他騎乘的機車並非所有，懷疑是贓車，因而將他帶回偵訊。
警方調查發現，原來邱男在麥寮打零工，因思念在安養院的母親，25日向江姓老闆借機車後不告而別，直接騎車南下。老爺車車齡19年，途中常熄火，但邱男沒有放棄回高雄探母想法。
染有毒癮的邱男身無分文，事後無法返回雲林，要求友人吳婦幫他準備玻璃球，邱男應訊時坦承吸毒，代向吳婦求情表示她並不知情，說法與吳婦一致，經查3個玻璃球都是全新，因而將吳婦請回，邱則依毒品罪嫌送辦。
江姓老闆向警方說，機車是提供給員工購餐代步，原是一番好意，邱男25日中午借車外出買飯後，沒料到他會騎回高雄看望母親，念在邱男是自己的員工分上，不會提出侵占告訴。
警方見邱男穿著不合腳的鞋子，雙腳佈滿被磨破的傷口，看他一片孝心，幫他準備拖鞋，並勸他以後好好工作、不要碰毒品，讓老母親放心才是真正孝順。
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邱男騎老爺車，狂奔150公里返鄉探母，卻因吸毒被逮。（記者洪臣宏翻攝）
警方查獲有安毒殘渣吸食器。（記者洪臣宏翻攝）
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