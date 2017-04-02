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紫南宮大盜偷金雞 被逮竟辯「問過伯公」

2017-04-02  14:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕瞎！55歲張姓慣竊今年頻赴紫南宮偷竊，看準假日香客眾多好下手，趁人不備就順手偷走香客供奉的招財金雞，由於裡頭多半放有現金等招財物品，才遭嫌犯覬覦鎖定，昨竹山警方發現張嫌又伸出第三隻手要偷金雞，當場逮個正著，詎料張嫌竟稱「問過伯公」（伯公，土地公之意）才偷，令警方哭笑不得，訊後今依竊盜罪移送法辦。

竹山警方表示，張嫌今年已於228連假，以及3月的週末假日到紫南宮行竊，專門偷取香客帶回廟內過火的招財金雞，嫌犯看準「回娘家」的金雞都會放有置千元大鈔、美鈔等，便趁人多時伺機行竊，得手至少3次。

警方說，張嫌犯案時相當大膽，根本不怕周邊都是香客，而他們也早已掌握特徵，昨天巡邏時發現他又現身偷竊，當場調集警網逮人，偵訊時張嫌供稱因缺錢花用才行竊，甚至辯稱偷之前都還有擲筊問過「伯公」，警方認為僅是推託之詞，訊後依法移送法辦。

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  • 紫南宮專偷香客招財金雞的竊嫌（紅圈）落網，由於犯案多次早被蒐證鎖定，再度行竊時被警方逮捕。（記者劉濱銓翻攝）

    紫南宮專偷香客招財金雞的竊嫌（紅圈）落網，由於犯案多次早被蒐證鎖定，再度行竊時被警方逮捕。（記者劉濱銓翻攝）

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標題：紫南宮大盜偷金雞 被逮竟辯「問過伯公」


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