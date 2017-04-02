趁清明連假盜伐黃檜 逃逸外籍移工逮正著

一名逃逸外籍移工載運滿車黃檜。（記者林宜樟翻攝）

2017-04-02 14:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕正值清明連假，保安警察第七總隊第七大隊今天凌晨查獲一名逃逸外籍移工載運滿車盜伐的黃檜；警方調查，逃逸外籍移工認為警方投入大量人力維持交通，恐會疏於防範盜伐，因而載運黃檜下山，訊後依違反森林法罪嫌移送法辦。

保安警察第七總隊第七大隊今天凌晨5點在梅山鄉太和村進行巡邏埋伏勤務，有一輛黑色轎車發現有警方車輛，立即轉向，警方覺得有異，立即迴車追逐，在全仔社橋前攔查，在車上發現遭盜伐的扁柏（黃檜）34塊，市值約超過百萬元。

警方調查，山老鼠認為警方投入大量警力於阿里山花季及清明節連續假期交通疏導，可能疏於防範，因此載運出材；該名逃逸外籍移工供稱，但無法解釋滿車扁柏來源和去向，警方將他移送法辦，並再追查幕後收贓集團。

保七總隊第七大隊大隊長吳慶南表示，民眾若發現盜伐、濫墾等非法情事，請立即向警方報案或聯繫林務局（保林免付費專線0800-057-930、0800-000-930）通報處理。