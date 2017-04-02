盲彎貪快跨對向 倒楣重機迎面撞
2017-04-02 14:23
〔記者徐聖倫／新北報導〕逆向釀禍！23歲黃姓男子駕著自家BMW於今上午行駛在新北市坪林區北宜公路往宜蘭方向，期間他多次逆向跨越雙黃線貪快，當他來到新北宜蘭交界的52.5公里處1處左彎，該彎道為「盲彎」，他又跨越雙黃線，與迎面而來大型重機對撞，所幸這名王姓騎士僅輕傷，警方據報趕抵，將對黃某依危險駕駛罪嫌送辦。
這起意外全程都被後方轎車行車紀錄器拍下並PO上Youtube，有網友痛批，該處是盲彎，黃某竟然還敢吃到對向道，真是「自私」，也有網友說，若對向來的不是重機，而是水泥預拌車、砂石車、聯結車之類大型車輛，那黃某就準備「下輩子再見了」。
警方說，王姓重機騎士真的非常幸運，僅身上輕微擦傷，並未有重大傷害，而王某也氣呼呼向警方痛批「那輛轎車太誇張了吧！」警方對雙方進行酒測，2人酒測值都為0並未飲酒，警方繪製完現場圖後將日後約談2人再行製作筆錄。
警方也說，依影片看來黃某在出車禍前就不斷違規，對此也將依法開罰。
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