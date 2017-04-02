大屯山採箭筍迷途 婦人迷途5小時嚇壞丈夫
2017-04-02 14:22
〔記者鄭景議／台北報導〕一名楊姓婦人日前上大屯山採箭筍，卻因為對路不熟，又沒帶手機，上了山之後就失聯，整整5個小時不知蹤影，嚇的她丈夫緊張的報警，警消出動搜救小組兵分多路搜山，仍然未果，所幸楊婦迷途的過程走到了產業道路上，總算遇到民眾，並跟該民眾借手機打給丈夫報平安，才結束這場虛驚。
台北市北投分局竹子湖派出所的員警，於上週一中午12點50分接獲楊夫通報，表示自己在當天早上9點開車載妻子到大屯山主峰附近採箭筍，楊婦上山後，楊夫就在停車場等候，未料等到中午12點後，楊婦仍然沒有現身，加上楊婦又沒有帶手機，楊夫緊張下深怕楊婦發生意外，趕緊打電話報警。
員警獲報後十分緊張，擔心楊婦在山中遭遇不測，於是先派員駕駛巡邏車入山尋找，沿路使用警車喊話器呼喊，消防隊以及保七總隊也在抵達後分2組人馬集結，並同搜救小組兵分多路繼續搜尋，中途搜救一度毫無頭緒，讓搜救小組越發焦急，直到楊夫接到太太的電話，警消才放下心中的大石。
原來楊姓婦人鮮少上山，為了採筍僅憑模糊記憶在山中採集，但山中叉路多，不小心就迷了路，又沒帶手機，楊婦一路走到中正山產業道路竹子湖支線2+500公尺處，才遇到其他民眾借手機報平安；楊婦現身後顯得十分疲憊，不過身體沒有大礙，十分幸運，楊姓夫婦也對警消的鼎力相助頻頻感謝。
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