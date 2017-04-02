為聽「兄」「妹」開唱 27人網購門票遭詐

2017-04-02 14:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕知名團體「兄弟本色」宣布將在4月底舉辦最後一場演唱會後解散單飛，引爆粉絲搶票，許多向隅的歌迷轉而上網買黃牛票，結果卻遭到假網拍詐騙；同樣將在今年開唱的「阿妹」張惠妹，也有多名歌迷上網買票被騙，刑事局統計，3月份的門票假網拍詐騙共有27件，其中半數都是在臉書上購買「兄」、「妹」演唱會門票而遭詐，提醒民眾應循正常管道購票。

家住北部的17歲莊姓高中生，3月份在蝦皮拍賣平台看到1名暱稱為「代購小站」的賣家，販售兄弟本色演唱會門票，用LINE和對方聯繫，莊同學表示自己曾被詐騙過，希望能用貨到付款方式交易，並要求賣家傳送門票照片以證明。

對方先爽快表示可以面交，還立刻將門票照片傳給莊同學取信於她，但又表示不提供貨到付款，面交地點則在屏東，還強調票很搶手，不趕快決定就要賣給別人了。

莊同學原本一再表示很怕再被騙，但一聽可能買不到，緊張之下不再猶豫，立即將5張票共新台幣9770元轉帳給對方，結果對方收到錢後就將莊同學封鎖，讓再度被騙的莊同學氣得報案時邊哭邊罵，「這些人太沒良心！」

刑事局表示，今年3月份總共發生27件購買演唱會門票遭假網拍詐騙案，其中高達21件透過臉書社團，4件透過蝦皮拍賣，全都是私下交易，其中8件是為了看兄弟本色演唱會，6件為了阿妹演唱會。警方呼籲，購買票券應透過正常管道，並避免先匯款後取票，網路購物更應公開下標而非私下交易，以免遭詐或發生交易糾紛。有疑問可撥打165反詐騙專線查詢。