| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》詹智堯開轟 桃猿超前富邦 一回香港就進醫院 「小龍女」吳卓林驚傳自殺 中職Live》恰恰打破僵局 右外野安打送回超前分
 首頁 > 社會

作勢在警身上撒尿 不雅男判拘役

江男（圖右）抬腳作勢踹踢警用機車。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-02  14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市江姓男子喝得醉醺醺，徒步返家途中見兩名警察騎警用機車，他突然抬腳企圖踹踢警用機車未果，員警大感驚訝盤查時，他作勢撒尿狀在員警身上，還與胞弟辱罵警察髒話，更離譜的是，江男宣稱心臟病發，送達醫院時還要警察付掛號與醫療費，台中地院認為辱罵與作勢在警察身上撒尿，是「不雅言語及動作加以侮辱」，依妨害公務罪各判處拘役30日與25日，可易科罰金各3萬與2萬5000元。

判決書指出，台中市警局三分局交通分隊兩名警察，去年8月24日深夜11時許，騎警用機車巡邏到東區十甲東路，身穿白衣的江男（50歲）走在路旁，突然伸腳做出踹踢警車的動作，警察趕緊煞車迴避，沒有被踢中，因江男行為太怪異，警察盤問他踢車動機，渾身酒味的他卻抓狂，辱罵警察「憨頭」，還作勢要撒尿在警察身上。

不久之後，穿黑衣服的江男胞弟現身助陣，幫腔辱罵警察「支歪」、「憨頭」與三字經，這對兄弟與警方拉扯時，一名員警手部擦傷，姊姊則在旁質疑警察執法過當，警察把江姓兄弟帶回立德派出所，不料，江男卻宣稱他心臟病發作，警方將他戒護送醫，他要求警察支付醫療費與掛號費，被戒護的警察拒絕，醫師也認為他無大礙，警方又將他帶回立德派出所，他一度咆哮指自己「我又沒殺人放火」，不過，酒醒後他改稱，他不是想踢警用機車，他沒有惡意，抬腳只是開個小玩笑。

台中地院審理時，認為這對兄弟以語言侮辱值勤中的警察，江男作勢要撒尿在警察身上，都屬於「不雅言語及動作加以侮辱」，不過，兩人事後坦承犯行，也與受傷的員警和解，分別依妨害公務罪判處拘役30日與25日，可易科罰金與上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 一名員警拉扯時手臂受傷。（記者張瑞楨翻攝）

    一名員警拉扯時手臂受傷。（記者張瑞楨翻攝）

  • 江男（右）拉扯辱罵警察，胞弟（左）也幫腔，胞姊（中）則質疑警察執法過當。（記者張瑞楨翻攝）

    江男（右）拉扯辱罵警察，胞弟（左）也幫腔，胞姊（中）則質疑警察執法過當。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害公務罪 辱罵警察
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：作勢在警身上撒尿 不雅男判拘役


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.