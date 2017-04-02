作勢在警身上撒尿 不雅男判拘役
2017-04-02 14:00
江男（圖右）抬腳作勢踹踢警用機車。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市江姓男子喝得醉醺醺，徒步返家途中見兩名警察騎警用機車，他突然抬腳企圖踹踢警用機車未果，員警大感驚訝盤查時，他作勢撒尿狀在員警身上，還與胞弟辱罵警察髒話，更離譜的是，江男宣稱心臟病發，送達醫院時還要警察付掛號與醫療費，台中地院認為辱罵與作勢在警察身上撒尿，是「不雅言語及動作加以侮辱」，依妨害公務罪各判處拘役30日與25日，可易科罰金各3萬與2萬5000元。
判決書指出，台中市警局三分局交通分隊兩名警察，去年8月24日深夜11時許，騎警用機車巡邏到東區十甲東路，身穿白衣的江男（50歲）走在路旁，突然伸腳做出踹踢警車的動作，警察趕緊煞車迴避，沒有被踢中，因江男行為太怪異，警察盤問他踢車動機，渾身酒味的他卻抓狂，辱罵警察「憨頭」，還作勢要撒尿在警察身上。
不久之後，穿黑衣服的江男胞弟現身助陣，幫腔辱罵警察「支歪」、「憨頭」與三字經，這對兄弟與警方拉扯時，一名員警手部擦傷，姊姊則在旁質疑警察執法過當，警察把江姓兄弟帶回立德派出所，不料，江男卻宣稱他心臟病發作，警方將他戒護送醫，他要求警察支付醫療費與掛號費，被戒護的警察拒絕，醫師也認為他無大礙，警方又將他帶回立德派出所，他一度咆哮指自己「我又沒殺人放火」，不過，酒醒後他改稱，他不是想踢警用機車，他沒有惡意，抬腳只是開個小玩笑。
台中地院審理時，認為這對兄弟以語言侮辱值勤中的警察，江男作勢要撒尿在警察身上，都屬於「不雅言語及動作加以侮辱」，不過，兩人事後坦承犯行，也與受傷的員警和解，分別依妨害公務罪判處拘役30日與25日，可易科罰金與上訴。
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