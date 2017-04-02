掃墓火警燒不停 消防員忙到沒時間吃飯

清明連假各地頻傳掃墓火災，消防員疲於奔命。（記者湯世名攝）

2017-04-02 13:44

〔記者湯世名／彰化報導〕麥擱燒啊！適逢清明節連續假期，掃墓人潮紛紛出籠，公墓及雜草火警卻也頻傳，其中彰化縣從昨天到今天中午為止，全縣共發生83件掃墓火警，光是今天一個上午就發生77件，消防隊員有人才剛從火場歸隊，隨即再出動去滅另一場公墓的火，有人忙到連中餐都沒時間吃，所幸沒有人員傷亡。

彰化縣消防局統計，昨天一整天與掃墓有關的火災僅有6件，今天早上到中午一舉暴增77件，消防局救災指揮科消防員電話接到手軟，全縣4個大隊各個分隊消防員也都全副武裝出勤救災，隨處可聽到消防車「嗡嗡嗡」的警笛聲，這起公墓大火還未熄滅，那方公墓又傳出火警，消防局調派人力四處滅火，消防員疲於奔命，常見消防員才剛救災完畢返隊，休息不到幾分鐘，就又接獲勤務出勤救災，有消防員就向民眾喊話：「麥擱燒啊！都快要過勞了！」

消防局指出，去年同時間，彰化縣2天來僅有21件掃墓火災，今年才1天半就傳出83件掃墓火災，可能與4天連續假期、氣溫回暖讓人潮出籠掃墓有關。

消防局強調，掃墓火災多，勢必耗費龐大滅火水源，呼籲民眾務必遵守「4不2記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，另外還要記得滅餘燼、記得收垃圾。有鑑於明、後天仍是掃墓熱季，呼籲民眾掃墓期間減少使用火源，避免飛灰餘燼引燃雜草造成山林火災，並注意「人離火滅」原則，確實澆滅金紙餘燼。