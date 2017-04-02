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警查獲性交易 男客黑色紙內褲留證據

2017-04-02  13:48

〔記者方志賢／高雄報導〕高市警方查獲九如二路某SPA養生館的41歲越南女服務生與22歲男客進行半套性交易，但女服務生否認色情按摩，對於警扣押收銀機8500元的營業收入，她辯稱是會錢，但穿著黑色紙內褲的男客則承認以2000元從事性交易。

高市三民第一分局十全所，上個月30日晚間8點，持搜索票臨檢九如二路某SPA養生館，並進入2樓包廂，當場查獲丁姓男客裸露上半身僅穿黑色紙內褲，與女服務生阮女剛完成半套性交易（俗稱打手槍）。

丁男脫下黑色紙內褲時，紙內褲留有精液，低頭懊悔不已，他坦承以2000元與女服務生從事性交易。

警方查扣收銀台內8500元營業收入，阮女竟向警方表示，那是她朋友的會錢，但對朋友身分及為何放在收銀台內無法交代，遭警識破說謊。

警方通知負責人林男（40歲）到場，依妨害風化罪嫌函送法辦，丁男及女服務阮女則依社維法移送裁處。

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  • 22歲男客脫下黑色紙內褲，坐在床邊等候警偵訊。（記者方志賢翻攝）

    22歲男客脫下黑色紙內褲，坐在床邊等候警偵訊。（記者方志賢翻攝）

  • 男客脫下黑色紙內褲，紙內褲留有精液。（記者方志賢翻攝）

    男客脫下黑色紙內褲，紙內褲留有精液。（記者方志賢翻攝）

  • 女服務生被警方帶回。（記者方志賢翻攝）

    女服務生被警方帶回。（記者方志賢翻攝）

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相關關鍵字： 妨害風化罪 性交易 社維法
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