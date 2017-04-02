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維修高壓電塔觸電 台電1工人嚴重灼傷

2017-04-02  13:31

〔記者蘇福男／岡山報導〕一名台電工人今天上午爬上岡山一處高壓電塔準備維修時，疑似右手不小心揮到跳電線，造成瞬間觸電，身上衣褲都被燒破，全身80%有2到3度嚴重灼傷，所幸意識還清楚，警消緊急將他送醫救治。

意外事故發生在上午9點多，台電幾名工人前往岡山區大莊路靠近國道1號341公里附近一處稻田高壓電塔，準備進行例行維修工程。

其中一名工人爬到定點，準備綁上安全繩時，疑似右手不小心揮到跳電線，瞬間觸電，當場傳出「砰」的一聲巨響，只見該名工人身上衣褲都燒破，但還能自行爬下約20公尺高的高塔求救。

由於案發地點位置偏僻，救護人員步行200公尺才能到達，救護人員檢視其傷勢，發現全身80%有2到3度嚴重灼傷，所幸意識還清楚，趕緊送醫急救。

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  • 高壓電塔位於岡山區大莊路靠近國道1號341公里附近一處稻田。（記者蘇福男翻攝）

    高壓電塔位於岡山區大莊路靠近國道1號341公里附近一處稻田。（記者蘇福男翻攝）

  • 不小心揮到高壓電塔跳電線的工人，全身80%有2到3度嚴重灼傷。（記者蘇福男翻攝）

    不小心揮到高壓電塔跳電線的工人，全身80%有2到3度嚴重灼傷。（記者蘇福男翻攝）

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