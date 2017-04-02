她跟著「看不見的師父」 從台南流浪到台北

2017-04-02 13:24

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局大理街派出所警員李思儀，日前執勤時接獲民眾報案，指稱和平西路一間便利超商內，有一位失智老人需要協助。

李員獲報前往，見到一名中年婦人穿著簡陋、兩眼無神呆坐在超商內；李員上前關切，發現她反應遲緩、語無倫次，研判可能是失蹤人口，於是將她先帶回派出所照料。

警方查出，該名婦人是有失智症狀的56歲李姓婦人，她日前已經被台南警方通報為失蹤人口。李婦告訴警方，她跟著一名看不見的「師父」，從台南搭遊覽車北上，下車後累了，輾轉走到便利商店休息。

警方連絡當初通報李婦是失蹤人口的報案人，這才發現李婦的家人多在國外生活，她被安排住進台南一家安養機構，但她卻疑似趁別人不注意時，自行落跑搭車北上。警方最後聯繫上安養機構，協助李婦返回台南。