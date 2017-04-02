男怒推單車擋路 遭諷「史上最假車禍！」

2017-04-02 13:13

〔記者余衡／新北報導〕又見假車禍？1名陳姓駕駛日前開車行經新北市鶯歌區文化路，在陶博館前停等紅燈時，遇到53歲李姓腳踏車騎士從車陣中鑽出來，李男不但連人帶車橫停馬路，還把腳踏車推倒指著車內嗆聲，陳男當下立刻報警事後並把行車記錄器PO上臉書爆料公社，指稱對方意圖製造假車禍，已經報警提告強制罪。

網友紛紛在影片下留言表示：「這車禍也太假了吧！」、「史上最假車禍！」、「其實他是賣行車記錄器的業務，這樣可以提高銷售量」「真不敬業，好歹也趴在引擎蓋上」、「這樣演也想 拗到錢喔⋯⋯太不專業了吧！」、「我笑了，明明距離很遠阿」。

警方表示，當時獲報到場李男已經離開，但仍依法受理陳男報案，經聯繫李男初步供稱，因為不滿在先前路段被陳男被按喇叭才想攔車理論，並沒有想製造假車禍，由於李男目前尚未製作正式筆錄，詳細事發過程還待釐清。