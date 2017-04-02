女國手邱佩雯出殯 肇禍司機下跪被圍毆
2017-04-02 13:19
中壢客運司機李文卿涉嫌撞死手球女國手，到其靈前下跪，家屬怒毆：「還命來！」（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕悼！英年消香玉殞的體壇之星邱佩雯！
3月22日晚上，手球女國手邱佩雯，開車臨停在中壢區新屋交流道附近一家檳榔攤前買礦泉水，未料，在準備把水搬上車子時，不幸被突然衝過來的中壢客運公車衝撞捲入車底，當場慘死。
家屬今天忍痛辦理告別式，邱佩雯指導的新明國中、小手球隊隊員都來送最疼他們的教練最後一程並哭成一團，就在告別式謝幕前，肇事司機李文卿在客運公司主管陪同前往靈堂前下跪道歉，邱佩雯的哥哥、妹妹怒問「是怎麼把人撞成這樣？」「怎麼現在才來？」其他親友衝上前追打李男出氣大喊「還命來！」場面火爆，經其他親友出面勸阻，李男才狼狽逃出靈堂。
23歲的邱佩雯是手球國手，曾獲2015年第3屆東亞U22手球錦標賽女子組第3名，目前在台北市立大學攻讀碩士學位，也在新明國中、小教手球。
中壢客運司機李文卿涉嫌撞死手球女國手，到其靈前下跪，家屬怒毆：「還命來！」（記者李容萍攝）
中壢客運司機李文卿涉嫌撞死手球女國手，到其靈前下跪，家屬怒毆：「還命來！」（記者李容萍攝）
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