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現役軍人騎重機飆台三線 失控撞對向車

2017-04-02  13:00

〔記者許展溢／苗栗報導〕22歲現役軍人戴姓男子今天上午駕駛大型重機行經苗栗台三線三灣路段，疑似車速快、轉彎壓車不慎，連人帶車與對向車道，無照駕駛的20歲林姓男子碰撞。戴男左大腿骨折，目前正送往頭份市為恭醫院觀察。

彎道多、路又寬的苗栗台三線，時常可看見重機車友們齊聚飄速，但卻屢傳車禍意外。

警方表示，今天上午8點25分戴男騎著600CC大型重型機車，在台三線101公里處，要從北往南直行，在彎道處右彎時卻直衝對向車道，滑行約15公尺，撞上正要從南往北的林男。

警方初步調查，2男都沒有酒駕疑慮，戴男為新竹市人，是正在休假中的現役軍人，因左大腿被撞到骨折，正在醫院觀察。頭份人的林男因有穿防護衣，未受傷，但經查沒有駕照，將依法告發裁罰6千元。

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  • 戴男駕駛600CC重型機車疑車速快，撞上對向車輛。（記者許展溢翻攝）

    戴男駕駛600CC重型機車疑車速快，撞上對向車輛。（記者許展溢翻攝）

  • 警方表示，戴男在彎道處右彎時直衝對向車道，滑行約15公尺。（記者許展溢翻攝）

    警方表示，戴男在彎道處右彎時直衝對向車道，滑行約15公尺。（記者許展溢翻攝）

  • 林男駕駛普通重型機車，因有穿防護衣未受傷，但因無照駕駛將被開罰。（記者許展溢翻攝）

    林男駕駛普通重型機車，因有穿防護衣未受傷，但因無照駕駛將被開罰。（記者許展溢翻攝）

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