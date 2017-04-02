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騎大型重機遭逼車 過程全都錄

2017-04-02  12:59

〔記者王俊忠／台南報導〕王姓男子日前騎黃牌重機車欲到彰化市迎大甲媽祖，途中行經南市安南區台17線省道時，遭一輛大貨車惡意逼車、蛇行追逐挑釁，王男到警派出所報案，警方即聯絡貨車司機告誡不該有不當危險駕駛行為，將寄危險駕駛罰單給貨車司機。

3月31日晚間8時許，王姓男子騎重機車到南市警三分局土城派出所報稱，他載女性友人從高雄市鳳山區要趕到彰化市迎接大甲媽祖，行經南市台17省道路段時，遇到一輛大貨車惡意逼車、蛇行，甚至一路狂追，期間貨車司機還搖下車窗探出頭、欲看他的反應，挑釁意味濃厚，行徑相當惡劣、危險，他即到土城所求助警方。

警方受理、調閱王男機車上的行車記錄器，立刻查出涉逼車的大貨車車主與駕駛人身分，並打電話聯絡貨車司機、告誡不該有這種危險逼車行為，同時宣導相關道安交通法令。

王男見警方受理報案積極、態度親切良好，當場告知員警不再追究貨車司機逼車的危險行為，事後又得知受理報案的員警是土城所長林世璿，王也打電話向市警局反映應表揚認真做事的好警察。

市警三分局表示，積極辦案、為民服務是警察本職，肯定土城所長林世璿勇於任事，雖然王男表明不再追究貨車司機危險駕駛行為，但警方仍會依法對貨車司機開出危險駕駛罰單。

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  • 重機車行車記錄器錄下大貨車逼車切到慢車道的影像。（記者王俊忠翻攝）

    重機車行車記錄器錄下大貨車逼車切到慢車道的影像。（記者王俊忠翻攝）

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