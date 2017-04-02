被害人夫在場 神棍仍性侵女信徒 被判6年定讞

2017-04-02 12:56

〔記者楊國文／台北報導〕台南市楊姓男子開設神壇對外宣稱可藉由神明符令治病、消災解厄，以施行法術名義，竟不顧女信眾的丈夫在場，當場將手伸入女信眾裙裡，用手指插入婦人的下體，先後對2名女信徒性侵得逞，過程中，楊男還作勢將手指放在鼻子前面聞一下，誆稱「妳要病變了，妳知不知道！」，最高法院痛斥楊男惡行重大，判他6年徒刑定讞。

判決指出，101年中秋節，原本即篤信宗教、鬼神的婦人小玲、小芳（均化名）因健康不佳、工作不順利等問題，到楊男住處開設的神壇請求作法消災、治病，楊男作法時由妻子、女兒及另邱姓女徒弟在旁擔任助手（3人均獲檢察官不起訴處分）。

楊男自稱有神力，對兩名被害婦人佯稱須以「入令」、「巡令」等宗教儀式消災治病，竟要求兩婦人脫下長褲、內褲，並只換穿楊男準備的短裙，就在神壇前三合院旁涼亭下，先後以手指插入2女信徒下體，均性侵得逞。過程中，小玲因涼亭前還有其他人在場，不願在該處進行法事，楊男竟無恥說「「沒事，你就當做是婦產科的醫師在進行內診就好」。

誇張的是，小芳接著小玲接受楊男作法時，小芳的丈夫因不知楊男性侵意圖，還全程在場看著妻子遭楊男性侵。全案因小玲事後認定遭楊男性侵提告才曝光。