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瘖啞人組竊盜集團 偷了iPad還開直播嗆聲

2017-04-02  12:54

〔記者余衡／新北報導〕實在太囂張！瘖啞人范姓、林姓夫妻檔及莊姓男子，上月14日在新北市板橋區大遠百停車場偷走2部未拔鑰匙的機車，警方循線抓到3人後還查出他們於上月10日涉嫌行竊台北市西門町一間髮廊，偷走現金及iPad等價值16萬的財物，事後竟用偷來的iPad在網路直播向失主嗆聲，囂張行徑令警方大呼意外。

新北市海山警分局調查，沒有固定工作的3人，平時以坐公車或騎乘偷來的機車尋找下手目標，上月14日，在大遠百地下停車場發現2部機車未拔鑰匙，於是直接將車騎走，再偷其他車牌懸掛代步，警方調閱監視器掌握3人行蹤，循線在土城將3人緝捕到案。

警方清查3人行竊範圍遍佈雙北、桃園等地，其中上月北市西門町髮廊竊案，3人得手後竟用偷來iPad在網路玩起直播，還在網頁上輸入「有種就來，我在這裡等你們！」嗆聲，行徑十分囂張。最後失主啟動「尋找我的iPad」功能，定位地點顯示在板橋一間速食店報警抓人，全案訊後除依竊盜罪函送法辦，也將持續追查3人是否涉及其他竊案。

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  • 3人在停車場內尋找作案目標（記者余衡翻攝）

    3人在停車場內尋找作案目標（記者余衡翻攝）

  • 林女將1部機車直接騎走（記者余衡翻攝）

    林女將1部機車直接騎走（記者余衡翻攝）

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