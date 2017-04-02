車子掉落水溝 駕駛：都怪海芋惹的禍

劉姓男子欣賞海芋忘了時間，車輛掉在農田水溝裡，所幸員警號召民眾將車輛抬起，才化解危機。（警方提供）

2017-04-02 12:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園彩色海芋季昨天舉行開幕儀式，吸引不少民眾前往參觀，其中劉姓男子拍照忘了時間，直到晚上6點多準備要回家時，由於天色昏暗加上路況不熟，迴轉時將車子開到水溝裡動彈不得，所幸巡邏警員發現，找來熱心民眾幫忙，將車輛抬離水溝，才讓劉姓男子脫困。

警方調查，劉男昨天下午獨自開車到桃園彩色海芋季現場賞花，因為被大片彩色海芋營造的景觀所吸引，忙於拍照竟忘了時間，直到晚上6點多才發現天色暗了下來才想要離去，只是劉姓男子路況不熟開錯了路，在經過大園區聖德北路時調頭迴轉時，因為天色昏暗，不小心將車子開到水溝裡，導致右前輪卡住動彈不得。

桃園市警局大園分局大園派出所警員蔡能瑋、劉芫丞巡邏經過時發現劉姓男子的車輛卡在水溝動彈不得，立即請路過民眾幫忙，大家合力將車輛抬起，脫困，劉姓男子感謝員警熱心協助後，才駕車離去。