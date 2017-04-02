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釣客受困大漢溪河谷體力不支 警消成功救援

2017-04-02  11:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市63歲的陳姓釣客，昨天獨自前往復興區高義里雪霧鬧山區的大漢溪河谷釣魚，不料上游榮華水壩於下午2時實施調節性放水，導致溪水暴漲、水流湍急，陳男見狀緊張，試圖自行溯水過溪，但是水深及胸且水流湍急而退回岸邊，因衣服濕透身體寒冷，心力交瘁打電話向妻子求助。

大溪警分局榮華派出所獲報，由警員宋政章前往搜尋並會同消防局派員支援，警、消一行10餘人由雪霧鬧橋攀爬下至70公尺深的溪谷並沿河岸往下游搜尋，費了九牛二虎之力，終於在距離雪霧鬧橋約1.5公里處的對岸河床找到陳男，平安將他救回，昨晚回到雪霧鬧橋與焦急等候的家人重逢，並感謝警、消的即刻救援，否則後果不堪設想。

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  • 陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消成功救援。（記者李容萍翻攝）

    陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消成功救援。（記者李容萍翻攝）

  • 陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消馳往救援。（記者李容萍翻攝）

    陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消馳往救援。（記者李容萍翻攝）

  • 陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消成功救援。（記者李容萍翻攝）

    陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消成功救援。（記者李容萍翻攝）

  • 陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消成功救援。（記者李容萍翻攝）

    陳姓釣客受困大漢溪河谷體力不支，警、消成功救援。（記者李容萍翻攝）

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