台電傳工安意外 工人誤觸高壓電全身80％灼傷
2017-04-02 11:29
〔即時新聞／綜合報導〕今早9點多，高雄市岡山區驚傳工安意外，一名工人在維修高壓電塔時誤觸高壓電線，導致全身80%、2到3度灼傷，送醫急救中。
根據《蘋果日報》報導，台電今天在高雄岡山進行例行的高壓電塔維修工程時，一名工人疑似在綁安全繩時右手動作太大，不慎碰觸到跳電線，瞬間觸電，並發出一聲巨響，該名工人上半身的衣服都燒光，下半身也被燒破好幾個大洞，全身80%、2到3度灼傷，工人忍痛自行從大約20公尺的高塔爬下，送醫急救，詳細意外發生原因有待進一步調查。
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