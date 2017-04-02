民宅遭竊 3慣竊都是「老」手

69歲慣竊陳國松。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-02 11:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安路2段上月發生一起住宅竊案，3嫌互相掩護入內行竊，警方鎖定前往逮人，發現3嫌平均年齡逾60歲，其中2人都近70歲，犯案時由尹姓及陳姓兩名年長者指揮及把風，再由50歲「較年輕」的陳姓男子入內行竊，分工井然有序，警方詢後依竊盜罪嫌送辦。

上月17日大安路2段3巷內發生一起住宅竊盜案，大安警分局偵查隊與瑞安街派出所共組專案小組，經多日偵查鎖定犯嫌行蹤，昨持搜索票至台北市、新北市執行搜索，查獲67歲尹祥華、69歲陳國松及50歲陳遠成竊盜集團，查扣犯罪工具及贓物一批。

警方並在陳遠成住處查獲海洛因及安非他命毒品，另在尹祥華住處查獲另名蔡姓竊盜通緝犯，一舉瓦解該竊盜集團，詢後將4嫌一併解送台北地檢署偵辦。

67歲慣竊尹祥華。（記者姚岳宏翻攝）

路邊監視器拍下陳遠程（照片上方）及陳國松（照片下方）身影。（記者姚岳宏翻攝）

67歲慣竊尹祥華被監視器拍下。（記者姚岳宏翻攝）