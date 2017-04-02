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國道驚魂記！老翁走16小時想回家…

老翁（圖左）想回家，誤闖高速公路交流道。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-02  10:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市70多歲的呂姓老翁，清晨運動後想返家，卻走了將近16小時，從台中市北屯區走到西屯區，再走上國道一號高速公路的台中交流道，汽車在他身旁奔馳，他仍步履蹣跚堅持走高速公路可以回家，台中市警局六分局市政派出所員警趕緊把他帶下交流道，讓這場國道驚魂平安落幕。

市政派出所上月20日晚間8時接獲報案，員警馳抵時，呂姓老翁緩慢的走在中山高速公路台中交流道的北上匝道口，身旁汽車奔馳而過，他步履蹣跚吃力走上匝道，員警問他為何走上交流道？他說，他晨間運動後想徒步回家，他還認為高速公路是返家的道路。

員警把老翁帶回市政所，發現老翁住在北屯區昌平路，距離台中交流道最短距離是6.3公里，老翁在當天清晨4時外出運動，下午仍未返家，兒子向警方報案協尋，當天晚間8時老翁走上交流道，被警方尋獲為止，他離家已有16小時。

家人說，老翁近年有失憶症狀，今年已有2次晨運後走失的經驗，不過，都是在住處附近尋獲，這次是在凌晨4時許，家人熟睡之際獨自出門運動後走失，想不到竟走了至少6.3公里，來到西屯區，還誤闖高速公路的交流道，非常感謝警方的幫忙，讓這場國道驚魂平安落幕。

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