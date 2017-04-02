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醫師出軌與護士診所內大洗鴛鴦浴 遭妻子撞見

2017-04-02  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一家診所林姓已婚男醫師搞外遇，多次與涂姓護士偷情還拍性愛照，甚至大膽在診所內浴室洗鴛鴦浴，遭妻子當場捉姦，妻子一怒之下告護士相姦，法官依4個相姦罪判涂女10月徒刑，得易科罰金30萬元。

根據《蘋果日報》報導，高雄一家診所林姓醫師與涂姓護士大搞婚外情，多次赴旅館偷情，甚至跨年夜大膽在診所內洗鴛鴦浴，遭到林性醫師妻子，也是該診所副院長當場碰見，林姓醫師坦承出軌並提供性愛圖檔希望妻子原諒，妻子則控告護士相姦，涂姓護士辯稱一開始並不知道醫師已婚，但法院根據林姓醫師提供涂女寫給他的情書，斷定涂女知悉林男已婚後仍繼續來往且互動親密，認定涂女所言不實。

法官再依據林男所提供的旅館住宿證明與性愛照，認定涂女與林男相姦至少4次，法官以涂女不思檢點其行為，漠視法治及輕忽婚姻與家庭制度保障等態度，依4個相姦罪各判她有期徒刑4月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金。可上訴。

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  • 高雄一家診所林姓已婚男醫師搞外遇，多次與一名涂姓護士偷情還拍性愛照，甚至大膽在診所內浴室洗鴛鴦浴。（情境圖）

    高雄一家診所林姓已婚男醫師搞外遇，多次與一名涂姓護士偷情還拍性愛照，甚至大膽在診所內浴室洗鴛鴦浴。（情境圖）

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