巴拿馬貨輪撞沉中國漁船 10落海9獲救1人失蹤

2017-04-02 10:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕巴拿馬籍貨輪永富榮耀昨日晚間10時許，於彭佳嶼西北44浬，距離富貴角外57浬處撞上閩連漁61883號中國籍漁船。船上10人有8人被附近的漁船救起，貨輪也救回1人，但仍有1人失蹤待援。

基隆海巡隊獲報派前船艇趕赴現場救援，另已請空勤總隊直升機及謀星艦、淡水隊增援，目前仍持續搜救失蹤人員。

基隆海巡隊指出，獲報後立即派出10050艇前往，並連繫空勤總隊直升機先飛往現場救援，凌晨3時許，未發現落海者蹤影，上午7時許中國籍東海救113艇，也趕抵現場，先將獲救的9人安置在船上。