國三女摔車外亡 離職司機爆：車門早有問題
2017-04-02 09:07
〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳15歲蘇姓國三女學生，於3月23日搭乘基隆客運返家時，疑因轉彎重心不穩撞向中車門，車門竟被撞開讓她摔出而死。現在有基隆客運的離職司機踢爆，出事車輛的車門疑似早就壞了，無緣無故就會打開，但基隆客運對此表示，沒有司機反映過這些問題，而且都有定期維修。
據《三立新聞》報導，爆料司機透露，該輛公車的車門在開車過程中，就會自動打開，上一任的駕駛曾經報修過幾次，但車子一直派出去跑路線，似乎都沒修理。直到陳姓司機接手後，沒多久就發生國中女學生摔出車外死亡的事故。
對此基隆客運王股長澄清，公司都沒有接到駕駛反映相關情況，而且都有讓廠商做檢查與鑑定。另一方面離職司機還說，過去車燈壞了向上呈報仍沒有維修，而業者則強調都有修理，兩方各執一詞似乎讓這些問題陷入羅生門。
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