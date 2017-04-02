西班牙衝浪客遭刺案 雙方互指對方先動手
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕西班牙衝浪客Inecio prio與佳樂水釣魚客衝突，遭刺傷左胸險送命案，恆春警方鎖定釣客駕駛的轎卡車及4嫌，1日中午4嫌到案說明，強調對方先動手，Inecio prio已對4男提出傷害告訴，4男則保留法律追訴權。不過4男因違反墾管處規定的3至5月禁漁期，墾管處保育課將依國家公園法開罰3000元。
西班牙衝浪客Inecio prio（42歲）前天到屏東「佳樂水」海域衝浪時，疑遭釣客施放的釣線干擾，遂上岸與4名釣客理論，4名釣客持魚竿插座與西班牙男互毆，西班牙男左胸遭刺只差1公分就傷及心臟，4男其中1名吳男也有左腳挫傷情形，隨後4駕車男離開現場，西班牙男則自行就醫。
恆春警方鎖定駕駛的特殊轎卡車及住在高屏邊界的4嫌，4男得知西班牙男子身受重傷，昨午主動到案說明，並帶來傷人的釣竿插座；他們向警方供稱，西班牙衝浪客干擾釣魚並嗆割斷魚線，上岸後以衝浪板攻擊吳姓男子引爆衝突，雙方鬥毆中可能傷到對方，但絕非故意傷人，到案的四男，受傷吳男有行賄前科，另一蔡男有毒品前科。
但四男的供詞與西班牙男子指稱「四人聯手圍毆他，最後疑似架住他，再用魚竿插座的尖底，插進他的胸口」說法有不小出入，警方今將再與西班牙浪客釐清案情。
離奇的是，4嫌到案後，西班牙籍衝浪客Inecio prio未付款即自行離開恆春旅遊醫院，院方趕緊向警方報案，並聯繫上浪客家屬；家屬向警方強調，Inecio prio急著出境洽公，醫療費用會自行與院方以匯款方式結清，並非逃離醫院。
恆春警方表示，衝浪客Inecio prio已對4男提告傷害，警方初步釐清並檢視西班牙男子傷口後，認為是雙方衝突中釣客不慎刺傷衝浪客左胸，4男訊後對西班牙男保留傷害罪的法律追訴權，但不願提告。
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