稱男方沒責任感 女子悔婚拒登記判賠30萬

女悔婚拒登記，男到桃園地院提告向女方求償。（記者鄭淑婷攝）

2017-04-01 23:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕張姓女子和唐姓男子在1年多前交往並懷孕，去年初2人在飯店舉行結婚儀式後，張女拒辦結婚登記，唐男催促近4個月未果，後來乾脆解除婚約，向法院提告求償聘金、婚紗拍攝、喜餅、婚宴費用和精神賠償共140多萬元，桃園地院判張女須賠償30萬元。

張女出庭稱，她懷孕後唐男對她變得冷漠，多次產檢要求對方陪同，他都說「不想去」、「沒空、自己去」，寧可窩在家中打電動，婚宴過後還曾對她動粗，她認為唐男沒有責任感，未盡到應該照顧責任，導致她沒有安全感，覺得「未來可能不幸福、為何要勉強嫁」，才悔婚拒辦登記，寧可自己養小孩也不願託付終生，主張免賠。

法官審理後，認為2人確有婚約，但婚約不可強迫履行，無法共結連理，雙方都有過失，婚紗照、喜宴、紅包費和精神賠償都不能請求，但聘金和喜餅費則要負擔，判决張女賠償30萬元。