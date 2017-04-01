扯！混凝土車傳動軸掉落國道 10餘輛車輪胎爆裂

2017-04-01 22:48

〔記者林嘉東／新北報導〕國道1號13.9公里處今晚9時許，有10餘輛車爆胎停在路肩檢查，所幸未造成人員受傷。

國道第一公路警察大隊汐止分隊指出，一輛預拌混凝土今天晚間9時28分行經國道1號北13.9公里處，車上傳動軸突然掉落，導致後方多部車壓到，造成爆胎或車損。

目前該路段也因這起意外，導致車流速度減慢，車流均速約在51公里左右，請用路人行經時小心駕駛。