| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

扯！混凝土車傳動軸掉落國道 10餘輛車輪胎爆裂

2017-04-01  22:48

〔記者林嘉東／新北報導〕國道1號13.9公里處今晚9時許，有10餘輛車爆胎停在路肩檢查，所幸未造成人員受傷。

國道第一公路警察大隊汐止分隊指出，一輛預拌混凝土今天晚間9時28分行經國道1號北13.9公里處，車上傳動軸突然掉落，導致後方多部車壓到，造成爆胎或車損。

目前該路段也因這起意外，導致車流速度減慢，車流均速約在51公里左右，請用路人行經時小心駕駛。

廣告
  • 一輛預拌混凝土今天晚間9時28分行經國道一號北13.9公里處，車上傳動軸突然掉落，導致後方多部車壓到，造成爆胎或車損。（圖擷自高速公路即時路況）

    一輛預拌混凝土今天晚間9時28分行經國道一號北13.9公里處，車上傳動軸突然掉落，導致後方多部車壓到，造成爆胎或車損。（圖擷自高速公路即時路況）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 傳動軸 國道 混凝土車 爆胎 預拌混凝土車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：扯！混凝土車傳動軸掉落國道 10餘輛車輪胎爆裂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.