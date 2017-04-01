騎士大眼「眨呀眨」 一查竟是通緝犯
2017-04-01 22:55
［記者陳恩惠／台北報導］45歲薛姓建築工人，今天傍晚騎車欲返回桃園租屋處時，在北市承德橋頭遇大同警分局重慶北路派出所警員，停等紅綠燈時，不僅以眼角瞥路邊警員的動向，意外和警員的鷹眼對上時，薛男嚇得眨呀眨，更引起注意，警方攔下盤查，沒想到薛男正因毒品案件，分別遭新北及桃園地方法院的法官通緝中，自個兒送上門來，當場將他逮捕歸案。
警方說，薛嫌17年前意外染毒，雖然勒戒過，出來仍持續吸安，遭嘉義、桃園及雙北各地警方逮獲，這次因為2年前在桃園地區又吸安非他命毒品被逮，檢方起訴後，由地院法官進行審理，詎料，薛嫌交保後逃亡未按時出庭，去年5月26日遭桃園地方法院發佈通緝，殊不知，薛嫌遭通緝前，再度因吸毒遭新北警方逮獲，依法起訴後審理，他仍未到庭，去年6月15日遭新北地院法官通緝。
薛嫌警訊時辯稱，自稱長年離家，在全國各地工作，以致沒有返回嘉義東石的老家，且他的戶籍也因查無此人，被遷至戶政事務所，桃園與新北地方法院的傳喚通知書未收到，當然不知道要按時出庭呀，這種說法讓警方聽了嗤之以鼻，訊後依法押解歸案。
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