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國一水泥車傳動軸掉落 10餘輛車集體爆胎停路肩

2017-04-01  22:14

〔即時新聞／綜合報導〕國道1號汐止系統接國道3號高速公路今晚約9點，有預拌混凝土車的傳動軸掉落，導致10餘輛車爆胎，停在路肩檢查，影響範圍約在國一北上13到14公里處。

據《警廣》報導，國道1號北上13.9公里處在今晚9點28分左右，有一輛預拌混凝土車的傳動軸掉落，導致10幾輛車壓到後當場爆胎、造成車損，因此停在路肩檢查。影響範圍達1公里，約在國一北上13到14公里處，現在國道警方正在現場了解原因。

目前該路段也因這起意外，導致車流速度減慢，車流均速約在51公里左右，請用路人行經時小心駕駛。

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  • 國道1號汐止系統接國道3號高速公路今晚約9點，有10餘輛車疑似因爆胎停在路肩檢查。（圖擷自高速公路即時路況）

    國道1號汐止系統接國道3號高速公路今晚約9點，有10餘輛車疑似因爆胎停在路肩檢查。（圖擷自高速公路即時路況）

  • 國道1號汐止系統接國道3號高速公路今晚約9點，有10餘輛車疑似因爆胎停在路肩檢查。（圖擷自高速公路即時路況）

    國道1號汐止系統接國道3號高速公路今晚約9點，有10餘輛車疑似因爆胎停在路肩檢查。（圖擷自高速公路即時路況）

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