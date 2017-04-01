吃完喜酒人間蒸發！ 7旬老婦險走失
2017-04-01 21:06
〔記者陳薏云／新北報導〕吃完喜酒卻人間蒸發！新北市一名70歲林姓老婦，上月27日晚間與家人前往新北市政府一樓的彭園餐廳參加喜宴，沒想到說要去趟廁所，就人間蒸發，家人嚇的向員警求助，所幸最後在市府外的西側車道口附近發現婦人的行蹤，趕緊帶老婦和家人團聚，才讓家人鬆了一口氣。
林婦的丈夫表示，太太患有失智症，原先有準備GPS聯絡手環，但是因為當天趕著出門參加喜宴忘記幫林婦戴上，沒想到就發生走失意外，所幸當時正在市府大門執勤的新北保大第三中隊警員賴宣嘉獲知林婦走失後，立即以無線電通報線上巡邏展開尋人，成功尋回林婦，才沒釀成憾事。
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