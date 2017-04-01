北警掃蕩地下錢莊 依刑法新制沒收百餘萬放款金
2017-04-01 20:19
［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同警分局和宜蘭縣羅東分局，聯手破獲「許凱弼地下錢莊暴力討債集團」，警方在許姓主嫌的地下錢莊內搜索時，發現陳姓小弟提著一個白色布袋，攔下意外發現裡面有18把千元面額、高達176.6萬元的現鈔，雖然許嫌等人辯駁是「個人的」，不過警方懷疑是地下錢莊暴力討債來的不法所得，依刑法「沒收」新制予以沒收，讓許嫌等人的臉色當場慘白。
警方說，《刑法》增訂「沒收」專章，擴大犯罪不法所得沒收範圍，新制已經於去年7月1日實施，從許嫌的地下錢莊內，起出176餘萬元，實在很難令人不去懷疑是犯罪的不法所得，儘管陳姓集團成員不斷辯稱，這筆錢是購屋的頭期款，拜託檢警不要扣他「自己的錢」，由於他們從事的是「支票貼現」的詐欺、高利貸、暴力討債及強行收購或併吞被害人資產等違法業務，現金在錢莊內，擺明就是「放款用」，當然就依法查扣了。
許嫌的地下錢莊遭北市及宜蘭市警方破獲的消息曝光後，有些被害人見狀，紛紛打電話來詢問，表示也是遭許嫌的暴力討債集團迫害，希望警方能協助，據了解，許嫌至少仍涉嫌5起以上詐騙、暴力討債等違法事件，檢警將擴大追查。
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