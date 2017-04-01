砰！觀光巴士撞上分隔島 乘客受傷路燈倒

2017-04-01 19:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕砰！1輛台灣好行「溪頭線」觀光巴士，傍晚行經南投市區路段時，不慎與1輛轎車發生擦撞，詎料整台巴士竟開上中央分隔島，還撞倒1支燈桿，巴士上1名女學生頭部擦傷，轎車女駕駛也有挫傷，所幸僅是輕傷，詳細肇因警方正在調查。

警方表示，傍晚1輛開往竹山的觀光巴士因和轎車擦撞，造成司機不慎將巴士開上分隔島，直到撞倒燈桿才停止，所幸2名女乘客與女駕駛僅是輕傷，並自行就醫，研判其中恐有車輛為搶快，趕著號誌變換時過馬路，才衍生擦撞事故，惟責任歸屬還待進一步釐清，初步排除酒駕與疲勞駕駛。