高師大女清潔工割喉命案 兇嫌自殺今不治

2017-04-01 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕高師大女清潔工割喉命案，兇嫌賴姓男子遭追捕時喝農藥自殺，今（1日）中午宣告不治；賴嫌生前透露與死者有財務糾紛，但確切犯案動機已無從查證。

綜合媒體報導，警方指出，昨天在燕巢泥火山一帶搜捕賴男時，發現他喝農藥自殺倒地不起，緊急送往加護病房急救。急救中賴男一度恢復意識，向警方供稱被害女清潔工「騙了他18萬」，不過雙方家屬對此都不清楚。

直到今天中午，賴男因多重器官衰竭，家人決定放棄急救，宣告死亡，警方仍將全案依殺人罪嫌法辦。

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