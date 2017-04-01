| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

高師大女清潔工割喉命案 兇嫌自殺今不治

2017-04-01  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕高師大女清潔工割喉命案，兇嫌賴姓男子遭追捕時喝農藥自殺，今（1日）中午宣告不治；賴嫌生前透露與死者有財務糾紛，但確切犯案動機已無從查證。

綜合媒體報導，警方指出，昨天在燕巢泥火山一帶搜捕賴男時，發現他喝農藥自殺倒地不起，緊急送往加護病房急救。急救中賴男一度恢復意識，向警方供稱被害女清潔工「騙了他18萬」，不過雙方家屬對此都不清楚。

直到今天中午，賴男因多重器官衰竭，家人決定放棄急救，宣告死亡，警方仍將全案依殺人罪嫌法辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 高師大女清潔工割喉命案，兇嫌賴姓男子遭追捕時喝農藥自殺，今（1日）中午宣告不治。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

    高師大女清潔工割喉命案，兇嫌賴姓男子遭追捕時喝農藥自殺，今（1日）中午宣告不治。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 喝農藥 財務糾紛 高師大
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：高師大女清潔工割喉命案 兇嫌自殺今不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.