| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

大甲媽還沒回鑾 台中迎接神壇先被砸

2017-04-01  19:31

〔記者陳建志／台中報導〕9天8夜的大甲媽祖遶境行程今天回到台中，不過龍井區沙田路一處準備今天迎接媽祖的神壇，昨天深夜11點多，卻被10多人持乾粉滅火器、棍棒，朝神壇狂噴、猛砸，有民眾看到將整個過程貼上臉書，搭神壇的蔡姓男子低調表示私人糾紛不願追究，不過警方表示此行為已經破壞社會秩序，將釐清逞兇著身分，依違反社維法開罰。

臉書「黑色豪門企業」有民眾上傳一段影片，畫面中一處位於台中龍井沙田路和中山二路口，準備今天迎接大甲媽祖回鑾的神壇，昨天深夜約11點左右，突然有近10位男子上前，分持棍棒、乾粉滅火器，搗毀神壇棚架，還持乾粉滅火器狂噴，並將正在焚燒金紙的鐵桶打翻後揚長而去，前後過程約30秒。

烏日分局龍井分駐所所長呂水賢表示，搭設神壇的蔡姓男子事後並未報案，不過得知後請蔡男到警局說明，初步發現是蔡男和彼此熟識的李姓男子因私人糾紛，李男昨天深夜才會率領約10名同夥到場砸毀神壇，已經陸續清查昨晚到場者的身分。

呂水賢所長表示，因接駕神壇被砸的蔡男不願提告，警方目前依違反社會秩序維護法偵辦，將傳喚涉案人事到警局說明，並依法開罰。

廣告
  • 台中龍井一處準備今天迎接大甲媽祖的神壇，昨天深夜被10多人持滅火器、棍棒搗毀。（記者陳建志翻攝）

    台中龍井一處準備今天迎接大甲媽祖的神壇，昨天深夜被10多人持滅火器、棍棒搗毀。（記者陳建志翻攝）

  • 大甲媽祖遶境隊伍今天回到台中，龍井一處準備接駕的神壇，昨天深夜卻被人持滅火器、棍棒搗毀。（記者陳建志翻攝）

    大甲媽祖遶境隊伍今天回到台中，龍井一處準備接駕的神壇，昨天深夜卻被人持滅火器、棍棒搗毀。（記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大甲媽 神壇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：大甲媽還沒回鑾 台中迎接神壇先被砸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.