大甲媽還沒回鑾 台中迎接神壇先被砸

2017-04-01 19:31

〔記者陳建志／台中報導〕9天8夜的大甲媽祖遶境行程今天回到台中，不過龍井區沙田路一處準備今天迎接媽祖的神壇，昨天深夜11點多，卻被10多人持乾粉滅火器、棍棒，朝神壇狂噴、猛砸，有民眾看到將整個過程貼上臉書，搭神壇的蔡姓男子低調表示私人糾紛不願追究，不過警方表示此行為已經破壞社會秩序，將釐清逞兇著身分，依違反社維法開罰。

臉書「黑色豪門企業」有民眾上傳一段影片，畫面中一處位於台中龍井沙田路和中山二路口，準備今天迎接大甲媽祖回鑾的神壇，昨天深夜約11點左右，突然有近10位男子上前，分持棍棒、乾粉滅火器，搗毀神壇棚架，還持乾粉滅火器狂噴，並將正在焚燒金紙的鐵桶打翻後揚長而去，前後過程約30秒。

烏日分局龍井分駐所所長呂水賢表示，搭設神壇的蔡姓男子事後並未報案，不過得知後請蔡男到警局說明，初步發現是蔡男和彼此熟識的李姓男子因私人糾紛，李男昨天深夜才會率領約10名同夥到場砸毀神壇，已經陸續清查昨晚到場者的身分。

呂水賢所長表示，因接駕神壇被砸的蔡男不願提告，警方目前依違反社會秩序維護法偵辦，將傳喚涉案人事到警局說明，並依法開罰。