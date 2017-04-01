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調皮出去玩走失 毛小孩「阿呆」見主人撲上頻搖尾

警民愛心接力賽，毛小孩「阿呆」終於幫牠找到回家的路。（記者黃良傑翻攝）

2017-04-01  19:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕一隻走失的巴哥犬被路人拾獲，抱到新興分局前金派出所，民眾、獸醫和員警接力尋找牠的主人，終於找到狗主人邱先生，邱男到派出所認親時，這隻名為「阿呆」毛孩一看見他，馬上撲上不斷搖尾，狗主人不斷向警方道謝。

高市前金所前晚有女子抱著走失的巴哥犬報案，代毛孩請求警方協尋主人，發現牠的女子表示，毛孩在路上跑來跑去，不時望著馬路等待主人到來，送到派出所內，牠又好奇看著員警，似乎在求助。

副所長吳佳霖見牠全身乾淨，且有項圈，研判應是走失不久，女子不捨抱著牠，感覺狗兒非常失落，提議先帶牠到動物醫院查看有無植入晶片，巡邏員警也注意路上有無協尋啟示，獸醫初步檢查巴哥犬沒有受傷，而且有植入晶片，動物醫院也試著幫忙連絡主人。

狗主人邱男昨趕到派出所，毛孩見到他馬上撲向，並不斷搖著尾巴，原來牠叫「阿呆」，調皮跑出去玩就忘了回家的路，主人欣喜萬分，感謝大家幫忙找回親人「阿呆」，還買飼料、體檢，據了解，巴哥犬原產於中國東北地區，外表高雅，18世紀末正式命名為「巴哥」，有獅子鼻或小猴子的意思。

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  • 警民愛心接力賽，毛小孩「阿呆」終於幫牠找到回家的路。（記者黃良傑翻攝）

    警民愛心接力賽，毛小孩「阿呆」終於幫牠找到回家的路。（記者黃良傑翻攝）

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