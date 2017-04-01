調皮出去玩走失 毛小孩「阿呆」見主人撲上頻搖尾
2017-04-01 19:24
警民愛心接力賽，毛小孩「阿呆」終於幫牠找到回家的路。（記者黃良傑翻攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕一隻走失的巴哥犬被路人拾獲，抱到新興分局前金派出所，民眾、獸醫和員警接力尋找牠的主人，終於找到狗主人邱先生，邱男到派出所認親時，這隻名為「阿呆」毛孩一看見他，馬上撲上不斷搖尾，狗主人不斷向警方道謝。
高市前金所前晚有女子抱著走失的巴哥犬報案，代毛孩請求警方協尋主人，發現牠的女子表示，毛孩在路上跑來跑去，不時望著馬路等待主人到來，送到派出所內，牠又好奇看著員警，似乎在求助。
副所長吳佳霖見牠全身乾淨，且有項圈，研判應是走失不久，女子不捨抱著牠，感覺狗兒非常失落，提議先帶牠到動物醫院查看有無植入晶片，巡邏員警也注意路上有無協尋啟示，獸醫初步檢查巴哥犬沒有受傷，而且有植入晶片，動物醫院也試著幫忙連絡主人。
狗主人邱男昨趕到派出所，毛孩見到他馬上撲向，並不斷搖著尾巴，原來牠叫「阿呆」，調皮跑出去玩就忘了回家的路，主人欣喜萬分，感謝大家幫忙找回親人「阿呆」，還買飼料、體檢，據了解，巴哥犬原產於中國東北地區，外表高雅，18世紀末正式命名為「巴哥」，有獅子鼻或小猴子的意思。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 玩很大！ 基隆兒童藝術節登場 市區變身藝術城
- 證券行情表、證券表格
- 今搶冠軍門票 詹詠然先秀清涼照
- 一年一度愚人節！ 日本人又傾全國之力來鬧事啦
- 巴拉圭示威燒掉的國會 台灣捐6.3億蓋的
- 遭吳綺莉控「一毛不拔」 成龍裝聾祕道落跑
- 台南》連假「童」樂 景點古蹟免費入場
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 喊攻政府機關 蔡正元：公民不服從、一切都合法
- 中國頻招手 留住3功臣有難度
- 希特勒罕見舊照曝光 企圖營造平易近人形象
- 兄弟4戰傷2員 林克謙恐休1個月
- 曾文水庫防淤隧道 小英視察
- 歐股漲跌互見 週線收高
- 媽祖裝露肚臍 旗山天后宮：無不敬
- （影音）有錢人果然霸氣 「他」錄影中途走人
- 帕克奇遇特展 兒童節寓教於樂
- 陳奕與沈建宏比大小 楊晴夾中間觀戰
- 國3南下小客車追撞大客車 瞬間「紫爆」回堵
- 南屯楓樹里百年老榕生病 樹醫出診開藥方
- 委內瑞拉「政變」 最高法院奪權取代國會
- 有「櫻」來坐！ 土庫崙內社區櫻花季登場
- 神秘巨坑布滿爪痕 專家推測是這種生物
- （圖輯）蘇志燮談美食 聽到臭豆腐超驚嚇
- （影音）憂豬哥亮病況 王彩樺：盡量不打擾
- 中職》林益全很少撲球？ 葉總授意的
- 黃智賢批太陽花「史上最假掰判決」 鄉民：崩潰惹
- 樹林三多國小 公托成立
- 何念兹連莊男神 偷師小S練功
- 王金平批小英 總統府酸溜溜回嗆「王委員」
- 恭喜！《瘋台灣》主持人Janet懷孕了
- 宜蘭綠博開幕 4.4兒童免費
- 人人攏第1名 700名娃兒挑戰「馬拉松」
- 高雄戰後首位婦科女醫／林郭成信辭世 享壽106歲
- 邁阿密網賽》「辛然配」午夜大戰受挫 無緣女雙決賽
- 豬哥亮清醒了 可進食講笑話
- 中職》悍將休息室風暴 富邦領隊回應了！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：調皮出去玩走失 毛小孩「阿呆」見主人撲上頻搖尾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分