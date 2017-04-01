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酒駕被攔塞錢被拒還嗆警 男子3罪齊發被判刑

2017-04-01  20:02

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子兩年前喝酒後被攔查，黃男掏出5000元塞給警員，求警方放他一馬，但被警員拒絕，黃男惱怒反罵警員畜生，最後他不只吃上公共危險刑責，還被警方依行賄、妨害公務法辦，一審判黃男酒駕7個月徒刑、行賄4個月徒刑，妨害公務判30天拘役，但黃男不服，上訴到二審，二審在公共危險、行賄罪維持原判，妨害公務改判黃男拘役25天。

兩年前，黃男喝醉酒後騎機車行經安南區鹽田路一帶，遇上警方路檢點，立即跳下機車改徒步行走，不過一切被警員看在眼裡，攔下黃男要對他酒測。

黃男見狀，從褲口袋掏出5000元鈔票，塞給警員，要警員放他一馬，但被警員拒絕，黃男「見笑轉生氣」破口罵警員畜生、做人做到沒人性，警員最後仍對黃男實施酒測，酒測值為0.64，於是以公共危險、妨害公務及行賄罪將黃男移送法辦。

在一審時，黃男否認犯行，並當庭辯稱，他看見警察時，立即將騎機車停放路邊，改以徒步行走，警方攔查時他並沒有騎車；對行賄部分，他強調他不是「好野人（有錢人）」沒有行賄能力，最後在辱罵警察部分，黃強調他有精神疾病，常會無緣無故自言自語。

不過法官不採信黃男辯詞，將他以涉嫌公共危險罪嫌判7個月徒刑、行賄罪4個月、妨害公務則判30天拘役，令黃男不服，上訴到二審，不過到二審法官駁回黃上訴，在公共危險、行賄罪上維持一審刑度，但拘役判了太多天，因此改判黃男在妨害公務方面處25天拘役。

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  • 黃男酒駕被攔，想行賄警方，不過最後被警方依公共危險、行賄及妨害公務移送法辦。（資料照片，記者王捷攝）

    黃男酒駕被攔，想行賄警方，不過最後被警方依公共危險、行賄及妨害公務移送法辦。（資料照片，記者王捷攝）

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