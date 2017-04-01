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小心！誹謗死者照樣觸法

2017-04-01  18:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕63歲李姓男子在弟弟往生後，先後跟表弟、鄰居咬耳朵，聲稱弟弟與員工的母親有染。基隆地檢署認定李男涉犯誹謗死者罪，將他提起公訴。

起訴書指出，李男的弟弟前年6月間往生。李姓男子在弟弟死後1個月，在弟弟與陳姓弟妹開的公司外，對楊姓鄰居說弟弟與員工的母親有染。

此話傳到陳婦耳中，相當刺耳，陳婦原不打算追究，未料，沒多久，她又從吳姓表哥的口中得知。原來李在更早之前，在她先生往生當天，便跟吳說過，她先生與員工母親有染；此事讓她怒不可遏，報案提告。

基隆地檢署找來李、楊與吳等人偵訊，證實李確實跟2人提及弟弟與員工的母親有染。基隆地檢署因此認定，李涉犯1年以下徒刑的誹謗死者罪。

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  • 李姓男子在弟弟往生後，先後對表弟、鄰居說，弟弟與員工的母親有染，被檢方依誹謗死者罪嫌起訴。（資料照，記者林嘉東攝）

    李姓男子在弟弟往生後，先後對表弟、鄰居說，弟弟與員工的母親有染，被檢方依誹謗死者罪嫌起訴。（資料照，記者林嘉東攝）

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