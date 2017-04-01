扯！西班牙衝浪客遭刺 竟負傷逃出醫院

2017-04-01 17:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕西班牙籍衝浪客Inecio prio（42歲）遭銳器刺傷左胸險喪命案，四名涉案男子到案說明之際，西班牙男子竟然未付款逃出醫院不知去向。

恆春旅遊醫院表示，西班牙男子今天一直要求要出院，但傷勢及案件未釐清，院方希望他留院觀察，沒想到男子下午3時許，疑似從後門翻牆逃脫，院方已經向警方報案。

遭疑傷害西班牙衝浪客的4名男子，下午到恆春警分局說明，他們向警方供稱，西班牙男子干擾釣魚並嗆割斷魚線，後來上岸後作勢打人，雙方衝突中可能傷到對方，但絕無刺進男子左胸。

警方剛剛聯絡到西班牙籍衝浪客家屬陳小姐，家屬強調醫療費用會自行與院方以匯款方式結清，目前在返回住家路上。