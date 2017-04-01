清明連續假期！新店分局動用340名警力維護交通
2017-04-01 17:47
新店警分局出動340名警民力，維持清明假期交通狀況。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕清明連假到來，新北市新店警分局轄下有新店、深坑、石碇、坪林及烏來等5區，轄區內公墓及公私立納骨塔眾多，且又有由國道5號、3號的出遊民眾。因此分局共動用340人次警民力，規劃交通疏導勤務，並採取「快速到位」的方式派遣員警到達現場疏導交通。
除在新店、深坑、石碇、坪林及烏來各區進行公墓與納骨塔出入口及沿線道路派遣警力疏導交通外。高速公路部分，4月1日至4日國道3號新店、安康交流道及國道5號石碇、坪林交流道將視交通狀況實施匝道儀控。
另4月1日7-12時國道3號新店、安康南下入口匝道及4月1日、2日7-12時國道5號石碇、坪林交流道南下入口匝道將實施高乘載管制。也將採取遠端監視系統全盤掌握各個重要道路及路口交通狀況，如果發現道路或路口有塞車或是車輛事故將立即採取「快速到位」的方式派遣員警到達現場疏導交通。
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